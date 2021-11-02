Звідки гроші? НАЗК підловило Шкарлета на нестиковках у податкових деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета за 2020 рік і виявило, що чиновник не пояснив походження автомобіля Mitsubishi Pajero із заявленою у декларації вартістю 288 тисяч гривень. Його він придбав у 2018 році, причому, якщо вірити договору купівлі-продажу, лише за 49 тисяч гривень.

Проте експертна вартість авто становить 644 тисячі гривень.

Також було виявлено у декларації та суттєві розбіжності у сумах заявлених коштів — якщо у 2019 році міністр мав 70 000 гривень та 30 000 доларів, то у 2020 році заявив про 113 222 грн коштів, розміщених на банківських рахунках, а ще 80 000 гривень та 50 000 доларів США готівкою.

У НАЗК Шкарлет пояснював, що загальна сума його доходу за 2020 рік склала 940 385 гривень, і він просто зняв готівку у банку. Проте у виписках із банку сума знятої готівки становить 266 600 гривень, тобто. «не вистачає» 282,6 тисячі гривень. Ця сума менша за 500 прожиткових мінімумів, тому не може бути ознакою незаконного збагачення, проте нестикування все ж таки «тягнуть» на штраф у розмірі від 17 до 42,5 тисяч гривень, зазначають журналісти 24 каналу.

Тепер НАЗК протягом 10 днів має направити відповідні матеріали перевірки декларації до Національного антикорупційного бюро України та прокуратури — це станеться у разі, якщо суб'єкт декларування не надасть пояснень та доказів або надасть їх не в повному обсязі.

Нагадаємо, призначення Сергія Шкарлета міністром освіти у грудні 2020 року викликало різку реакцію студентів національного університету імені Т. Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Українського католицького університету. Вони звинуватили його в плагіаті та засумнівалися в академічній чесноті.

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