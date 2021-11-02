Пенсія «за шкідливістю»: як зараховується пільговий стаж

У Пенсійному фонді роз'яснили, що пенсія представникам професій, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці (список № 2), призначається чоловікам після досягнення 55 років, проте лише за наявності необхідного страхового стажу.

Як повідомляє Пенсійний кур'єр, чоловіки, яким 55 років виповниться в період з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року, повинні мати не менше 29 років страхового стажу, з яких не менше 12 років та 6 місяців — на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за списком № 2.

Крім роботи на шкідливому виробництві до пільгового стажу зараховується також період навчання за спеціальністю, передбаченою списком № 2, та період проходження військової служби.

Що ж до «пільгового» стажу, заробленого після 21 серпня 1992 року, то він враховуватиметься за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Таким чином, потенційний пенсіонер повинен разом із зверненням за призначенням пільгової пенсії надати наказ, яким затверджено результати атестації його робочого місця.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» роз'яснили, чому деякі українці можуть втратити право на пенсію за вислугу років.

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