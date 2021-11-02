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Скільки коштує стаж для виходу на пенсію: названо формулу розрахунку місяців та років, що бракують

22:18 2 листопада 2021
чоловік

Щоб оформити пенсію за віком, необхідно мати необхідну кількість страхового стажу. Вимога до відповідного стажу зростатиме щорічно аж до 2028 року включно.

Щоб вийти на пенсію без певного стажу, його можна докупити, пише «На пенсії».

Вартість стажу вираховується за формулою, де між собою множаться страховий внесок у розмірі 22%, коефіцієнт вартості компенсації та кількість місяців, що бракують.

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У 2020 році один рік стажу коштував 24,9 тисячі гривень. Якщо не вистачає 5 років стажу, сума становитиме майже 125 тисяч гривень.

Тим, хто захоче докупити стаж, потрібно сплатити одразу всю суму протягом 10 днів після укладання договору.

Щоб укласти договір, потрібно звертатися до податкової служби.

Нагадаємо, українці можуть перевірити страховий стаж та сплачені внески до Пенсійного фонду у режимі онлайн.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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