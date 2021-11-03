26.22 / 26.42 30.28 / 30.62
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

8:48 3 листопада 2021
люди

Щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, українцям потрібно мати певну кількість років страхового стажу.

Люди, які не зуміли до старості надбати страховий стаж, не зможуть отримати навіть мінімальної пенсії.

Якщо у майбутнього пенсіонера не набереться й 15 років страхового стажу, то він не отримає пенсії, а може розраховувати лише на соціальну допомогу від держави.

Призначається така допомога з 65 років. Її максимальний розмір не перевищуватиме прожиткового мінімуму для людей непрацездатного віку. На сьогодні він становить 1854 гривні.

У 2021 році мінімальна тривалість страхового стажу для оформлення пенсії за віком становить 28 років. У 2022 році, щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно мати вже 29 років стажу.

Читайте також: Розмір страхового стажу для пенсії можна перевірити онлайн: деталі

Вимога до наявності страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років зростатиме щорічно аж до 2028 року включно.

Тим українцям, які до 60 років не надбали необхідного страхового стажу, його можна докупити. Але заплатити потрібно буде всю суму одразу протягом 10 днів після укладання відповідної угоди.

Фото: https://ua.depositphotos.com

220

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

Холостяк-12 Олександр

Стало відомо, хто буде головним героєм шоу «Холостяк-12»

Дмитро Гуменецький

У московському хоспісі помер актор з серіалу «Бригада», який зіграв начальника охорони Сашка Білого

пенсія

Підвищення пенсій з 1 грудня: у Кабміні прокоментували ситуацію із виплатами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.