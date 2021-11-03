Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

Щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, українцям потрібно мати певну кількість років страхового стажу.

Люди, які не зуміли до старості надбати страховий стаж, не зможуть отримати навіть мінімальної пенсії.

Якщо у майбутнього пенсіонера не набереться й 15 років страхового стажу, то він не отримає пенсії, а може розраховувати лише на соціальну допомогу від держави.

Призначається така допомога з 65 років. Її максимальний розмір не перевищуватиме прожиткового мінімуму для людей непрацездатного віку. На сьогодні він становить 1854 гривні.

У 2021 році мінімальна тривалість страхового стажу для оформлення пенсії за віком становить 28 років. У 2022 році, щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно мати вже 29 років стажу.

Вимога до наявності страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років зростатиме щорічно аж до 2028 року включно.

Тим українцям, які до 60 років не надбали необхідного страхового стажу, його можна докупити. Але заплатити потрібно буде всю суму одразу протягом 10 днів після укладання відповідної угоди.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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