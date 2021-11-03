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Гроші

Тарифи на газ хочуть різко підняти: на що чекати українцям з 1 січня

9:38 3 листопада 2021
газові вентилі

В Україні з 1 січня 2022 року зростуть тарифи на доставку газу. Облгази зробили розрахунки та хочуть збільшити ціну на розподіл газу у 2−4 рази.

Проєкти тарифів, які запропонували облгази, ще не затверджено. Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила член Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Ольга Бабій.

Їхню обґрунтованість перевірятиме НКРЕКУ. А це відбувається у кілька етапів. Спочатку оператори роблять попередні розрахунки, обговорюють їх, схвалюють та публікують. Далі ці розрахунки надходять до НКРЕКУ.

За словами Бабій, зараз немає причин для того, щоб НКРЕКУ затверджувала підвищення тарифів у 2−4 рази, як цього хочуть облгази.

Чиновниця наголосила, що Комісія поки що не отримала відповідних документів. Але в опублікованих матеріалах облгазів експерти НКРЕКУ побачили дві речі, які суттєво завищують майбутній тариф.

Перше — це обсяги, які облгази зацікавлені занижувати, щоб збільшувати тариф.

Друге — газ на ВТВ (який витрачається під час транспортування). Цей обсяг газу у структурі тарифу займає 30−45%. Облгази зараз подали розрахунки тарифу з ринковою ціною газу — понад 33 грн за кубометр. Але НАК «Нафтогаз» наступного року пропонує їм ціну 7,8 грн.

Тому, за словами Бабій, наразі НКРЕКУ не бачить підстав для суттєвого перегляду тарифу.

Чиновниця наголосила, що новий тариф на розподіл газу з'явиться приблизно 25 грудня. Коригування тарифу з 1 січня, якщо воно буде, то буде несуттєве.

Раніше про підвищення тарифу на доставку газу йшлося у Міністерстві енергетики. Причиною називався запуск «Північного потоку-2».

Нагадаємо, Україна переходить на європейські стандарти обліку газу. Тепер замість одиниць обсягу блакитне паливо рахуватимуть в енергетичних одиницях. Експерти вважають, що облік природного газу в енергетичних одиницях є об'єктивнішим. Він забезпечує коректне та справедливе ціноутворення, полегшує складання енергетичного балансу підприємств.

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