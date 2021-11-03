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Орієнтуйтесь на 7420 грн за тисячу кубометрів: у Кабміні розповіли, якими будуть тарифи на опалення взимку

12:39 3 листопада 2021
Термостат

Держава, незважаючи на збільшення тарифів, встановила виробникам тепла для населення порівняно низьку ціну на газ — 7420 грн. за тис. куб. м. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

«Тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів. Це визначено Меморандумом, що був укладений в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Умови цього документу мають виконуватися по всій Україні», — заявив міністр Олексій Чернишов.

Меморандум також передбачає забезпечення однієї з найнижчих ціни на газ виробникам тепла для населення — 7420 грн. за тис куб. м. Крім того, Кабмін дозволив розпочати процес укладання договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.

Раніше повідомлялося, що у Мінсоцполітик назвали середній розмір субсидії на опалювальний сезон.

Фото: pixabay.com

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