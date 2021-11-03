Соціальна пенсія в Україні у 2021 році: що робити тим, хто має страховий стаж менше 15 років

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу та становить 60, 63 та 65 років. Згідно із законом, у 2021 році вийти на пенсію у 60 років зможе людина, чий страховий стаж становить не менше 28 років, а у наступні роки він збільшуватиметься на рік і до 2028 року досягне 35 років. Для виходу на пенсію у 65 років страховий стаж має бути не менше за 15 років.

Наступного року право на пенсію, згідно з даними Мінсоцполітики, отримають українці, які мають такий страховий стаж:

у 60 років — 29 років;

у 63 роки — від 19 до 29 років;

у 65 років — від 15 до 19 років.

Що робити людям, які досягли пенсійного віку, але ще не заробили необхідний страховий стаж?

Ті, хто вже не може працювати і стаж яких становить менше 15 років, можуть розраховувати на державні виплати лише після досягнення 65-річного віку. Соціальна допомога наразі становить 1854 гривні.

Ті, кому необхідного стажу не вистачає, можуть його докупити, щоправда, обійдеться це не дешево.

У Пенсійному фонді України розповіли, що це можна зробити, уклавши договір добровільного страхування (не менше одного року), який може передбачати одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, коли особа не перебувала у трудових відносинах із роботодавцем та не підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

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«Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць не повинна бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, а при сплаті за попередні періоди вона множиться на коефіцієнт 2. Таким чином, вартість одного місяця страхового стажу в січні-листопаді 2021 року розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати 6000 гривень і становить 1320 гривень, а при одноразовій оплаті за минулі періоди — 2640 гривень» , — зазначили у ПФУ. Такі договори укладаються у податковій службі.

Також у фонді зазначили, що люди, які працювали у 2004−2010 роках, мають право самостійно доплатити за ті місяці, в яких сума сплаченого страхового внеску на пенсійне страхування була меншою від мінімального страхового внеску. Для оформлення такої доплати подається заява до органу Пенсійного фонду України. Звертається увага, що доплата не провадиться за ті місяці, в яких взагалі немає нарахування страхових внесків.

Ще один варіант для людей без необхідного стажу — пізніший вихід на пенсію. Якщо, наприклад, з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року у 60 років можна вийти на пенсію, заробивши не менше 29 років стажу, то за три роки, коли майбутньому пенсіонеру виповниться 63 роки, вимоги будуть іншими — з 1 січня 2024 року. року до 31 грудня 2024 року для виходу на заслужений відпочинок буде потрібний страховий стаж від 21 до 31 року.

Матеріал «Суму виплат повинні перерахувати: що робити пенсіонеру, якщо в його пенсійній справі відсутня частина стажових даних» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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