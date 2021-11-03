Українці платять за газ на тисячі гривень більше: суми у платіжках злетіли через абонплату

Запуск ринку газу в Україні призвів до того, що вартість доставки блакитного палива останнім часом значно зросла та продовжує зростати, пише OBOZREVATEL.

За даними ресурсу, ціна у платіжках у літній період злетіла у 7−8 разів. І причина тому — запровадження плати за доставку газу, яку потрібно вносити щомісяця, незалежно від того, чи споживається газ, чи ні. Сім'ї, які опалюють свій будинок газовим котлом, змушені платити значно більше.

Ресурс наводить приклад витрати окремої сім'ї на газ у літній та зимовий періоди за умови, що вони у середньому витрачають 200 кубометрів (влітку лише 10 кубометрів, взимку більше — 330 кубів):

- у грудні 2019-го — 2085 грн + 0 грн за доставку;

- у січні 2020-го — 1 933 грн + 218 грн за доставку (всього 2151 грн);

- у грудні 2020-го — 2 950 грн + 292 грн за доставку (всього 3 242 грн);

- у січні 2021-го — 2 306 грн + 429 грн за доставку (2 735 грн).

У результаті лише за один рік, ще до газової кризи, витрати на газ для української родини взимку злетіли з 2151 до 2735 грн.

Влітку ж доводиться переплачувати у рази. Якщо щомісяця витрачати 10 кубів газу, то з урахуванням абонплати витрати змінювалися так:

- у грудні 2019-го — 63 грн;

- у січні 2020-го — 276 грн;

- у грудні 2020-го — 381 грн;

- у січні 2021-го — 499 грн.

Як відомо, більшість українських облгазів належать мільярдеру Дмитру Фірташу, який зараз проживає в Австрії.

Наразі облгази заявляють про збитки і тепер просять НКРЕКУ підняти їхні тарифи у кілька разів. Причиною вони називають підвищення ціни на технологічний газ, який вони використовують.

Ця ж умова прописана і в меморандумі з МВФ. Такий підхід дозволить розділити плату та допустити до постачання газу населенню компанії, які не можуть займатися його доставкою до будинків.

Член Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Ольга Бабій заявила, що зараз немає причин для того, щоб підвищувати тарифи у 2−4 рази, як цього хочуть облгази.

У Європі, де успішно працює ринок газу, у багатьох країнах немає двох платіжок, а вартість доставки входить до кінцевої вартості газу. За українців оператору сплачують постачальники, стягуючи з населення авансові платежі.

В Україні поки що тільки вирішили перейти на європейські стандарти обліку газу — замість кубометрів газ рахуватимуть в енергетичних одиницях. На думку експертів, такий облік є об'єктивнішим.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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