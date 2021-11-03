Понад 15 відсотків: у Кабміні назвали суму видатків на комуналку, коли сім'я має право на субсидію

Усім, хто вперше стикається з оформленням субсидії на житлово-комунальні послуги та сумнівається, що підпадає під умови програми, необхідно насамперед оцінити всі доходи сім'ї та порівняти їх із загальною сумою комунальних платежів. Якщо сума витрат перевищує 15% доходів, тоді можна дізнаватися про деталі оформлення субсидії. Таке роз’яснення дав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі «1+1».

«Не вдаючись до формул, розрахунків, норм і так далі, ми можемо назвати абсолютно зрозумілий критерій: якщо домогосподарство витрачає понад 15% свого сукупного доходу на оплату комунальних послуг, це вже підстава для того, щоб воно звернулося за оформленням субсидії. Звісно, органи соціального захисту вивчатимуть конкретні майнові характеристики», — заявив Музиченко.

Заступник міністра не приховував, що заявку на субсидії часом подають небідні люди, але Мінсоцполітики обчислює таких, перевіряючи відомості про валютобмінні операції, купівлю-продаж автомобілів, інформацію з реєстру нерухомого майна. «За результатами попереднього опалювального періоду ми виявили випадки, коли люди зі скажемо так не надто скромними доходами оформляли та отримували субсидію», — визнав Музиченко.

Оформляти субсидію можна декількома способами, обираючи найзручніший: через органи соцзахисту, через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), через уповноважену територіальну громаду (підходить для сільської місцевості), надіслати заявку, документи та декларацію поштою або заповнити форми онлайн на сайті Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики підрахували, що субсидії цього опалювального сезону зможуть отримати до 3 млн сімей. Середній розмір субсидії становитиме близько двох тисяч гривень.

Серед найпоширеніших причин відмови у субсидії — заборгованість із оплати послуг ЖКГ. Є у Мінсоцполітики й інші причини відмовити у виплаті.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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