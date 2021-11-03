Допомогу у зв’зку з вагітністю та пологами українки будуть отримувати по-новому

В Україні одночасно з посиленням контролю над одержувачами соцвиплат збираються спростити отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Про це свідчить копія проекту постанови Кабміну, яку опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Спрощення отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами торкнеться жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

За допомогою додатку «Дія» допомога призначатиметься на підставі інформації про номер запису щодо медичного висновку, сформованого в Реєстрі.

Нагадаємо, до правил призначення субсидій внесено важливі зміни — деяких українців позбавлять соцвиплат.

Раніше повідомлялося, що в Україні збільшили пенсії з інвалідностей, які пов'язані з аварією на ЧАЕС.

Фото: pixabay.com

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