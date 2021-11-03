Деяким українцям індексуватимуть зарплати по-новому

Кабмін вирішив підтримати працівників IT-сфери в Україні, які працюють у правовому просторі «Дія City». Було вирішено, що якщо працівники або гіг-фахівці (фахівці, залучені за особливим контрактом), отримують зарплату від резидентів «Дія City», то всі ці винагороди, компенсації та інші виплати щороку індексуватимуться, щоб робота залишалася фінансово привабливою. Таке положення було затверджене на засіданні Кабміну.

Одночасно з професій, зарплату яких потрібно щороку індексувати, виключили митників. Залишаються у списку військові, поліцейські, а також працівники органів влади, місцевого самоврядування та інші бюджетники, оплата праці яких залежить від тарифної ставки.

Нагадаємо, раніше голова Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю «ФАКТАМ» поділився амбітними планами: за три-чотири роки вдвічі збільшити кількість IT-фахівців в Україні, щоб їх стало 400−450 тисяч. Виконати це завдання має проект «Дія City», який запускається з 1 січня 2022 року.

«Ми хочемо застосувати податкову систему IT-ФОПів для технологічних компаній, тобто щоб вони платили такі ж податки. Наша мета — створити для них найсприятливішу податкову систему у світі «, — заявляв Федоров.

Фото pixabay.com

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