У багатьох ФОПів з'явилися штрафи за період карантину: що відомо

Обіцянка влади призупинити податкові перевірки та не виписувати штрафи ФОПам до закінчення карантину виконується дуже вибірково. Фізособи-підприємці скаржаться у професійних спільнотах на те, що в особистому кабінеті на сайті податкової з'явилися повідомлення про штрафні санкції. Про це повідомляє Ain.ua.

Так, ФОПи зауважили, що у розділі «Стан розрахунків з бюджетом» з'явилася колонка «Незастосовані штрафні санкції». Там зазначені суми штрафів із згадкою, що їх не застосовували з огляду на «карантинну» постанову Кабміну.

Однією з причин повідомлення про штрафи може бути несвоєчасна сплата податку під час карантину. Раніше за це обіцяли не карати, але інформація все одно збереглася у базі.

Керівник бухгалтерсько-консалтингової компанії WeDoITBM Олена Матвійчук радить звернутися до податкової з листом та запросити списання нарахованого штрафу. Посилатися необхідно на п. 52, прим. 1, підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Пункт говорить про те, що в період з 1 березня 2020 року до закінчення карантину не застосовуються штрафні санкції, не нараховується пеня, а вже нарахована підлягає списанню.

Нагадаємо, податкова видала роз'яснення, за які порушення не штрафуватиме, починаючи з 1 березня 2020 року та до останнього дня карантину.

Тим часом у Кабміні готують нові, жорсткіші санкції для ФОП, які фіктивно наймають персонал на неповний робочий день.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

272

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter