Суми в платіжках за тепло можуть суттєво підрости: причина та кого стосується

В Україні, де влада пообіцяла тарифи на опалення для населення не підвищувати, деякі українці почали отримувати платіжки, в яких зазначено перерахунок за минулі роки.

Одним домогосподарствам потрібно доплачувати, у інших — переплата. Чому так відбувається, пояснив інтернет-виданню «Обозреватель» експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олег Гарник.

«Теплопостачальне підприємство подає теплоносій до будинку. На вході в будинок теплова енергія враховується і визначається, скільки гігакалорій поставлено. Є будинки, в яких встановлено поквартирний облік теплової енергії. Є такі, хто його не має. Але на кожного мешканця багатоквартирного будинку проводиться розрахунок вартості тепла за його власну опалювальну площу та за місця загального користування. У будинку, де встановлені прилади обліку, це простіше, а в будинках, які ними не обладнані, ситуація складніша» , — зазначив експерт.

Читайте також: Жителів новобудов змушують платити за тепло набагато дорожче: у чому причина.

Зазначається, що методику розподілу обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг було затверджено ще 2018 року. Після цього деякі постачальники провели перерахунки з урахуванням того, що постачали до будинку теплову енергію, але недоотримали кошти у повному обсязі. «Тому деяким жителям доведеться доплатити. А у деяких, можливо, платіжки буде зменшено» , — додав він.

Ексклюзивний матеріал «У яких випадках можуть перерахувати тарифи на комунальні послуги та на які саме: роз'яснили у Держспоживслужбі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter