В Україні майже вдвічі подорожчала популярна крупа: названо причину

В Україні, де цукор за рік подорожчав удвічі і наразі у середньому коштує 28,7 грн за кілограм, зросла ціна й на рис.

Як підрахували «Новини.LIVE», ціна рису на прилавках супермаркетів у листопаді склала близько 35−40 гривень за кілограм. Іноді кілограм крупи коштує й майже 49 гривень.

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Зазначається, що рис різко дорожчав у травні 2021 року — як підрахував Держстат, ціни тоді зросли на 13,6% - до 27 гривень за кілограм. А за останній місяць середня вартість кілограма рису збільшилась на 7,37 гривні.

Серед причин зростання цін називають, зокрема, збільшення тарифів на енергоносії, зокрема на газ.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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