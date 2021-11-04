26.19 / 26.67 30.20 / 30.53
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні майже вдвічі подорожчала популярна крупа: названо причину

11:18 4 листопада 2021
Рис

В Україні, де цукор за рік подорожчав удвічі і наразі у середньому коштує 28,7 грн за кілограм, зросла ціна й на рис.

Як підрахували «Новини.LIVE», ціна рису на прилавках супермаркетів у листопаді склала близько 35−40 гривень за кілограм. Іноді кілограм крупи коштує й майже 49 гривень.

Читайте також: На українців чекає різке подорожчання хліба та інших базових продуктів: у чому причина.

Зазначається, що рис різко дорожчав у травні 2021 року — як підрахував Держстат, ціни тоді зросли на 13,6% - до 27 гривень за кілограм. А за останній місяць середня вартість кілограма рису збільшилась на 7,37 гривні.

Серед причин зростання цін називають, зокрема, збільшення тарифів на енергоносії, зокрема на газ.

Ексклюзивний матеріал «На скільки подорожчає гречка: прогнози експертів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

ікона Богоматір Казанська

Прикмети та заборони 4 листопада: що не можна робити у День Казанської ікони Божої матері

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.