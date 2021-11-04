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В Україні по-новому враховуватимуть витрати газу: що важливо знати

11:50 4 листопада 2021
газ

В Україні під час розрахунків за природний газ використовуватиметься нова система: не кубометри, а одиниці енергії. Одиницею вимірювання стане кіловат-година (кВт-година). Закон про це було ухвалено Верховною Радою.

Перехід на нові одиниці розрахунків відбудеться у всіх сегментах газового ринку: при постачанні газу споживачам, при транспортуванні європейського газу українською ГТС, при закачуванні газу до сховищ.

Очікується, що більшість перерахунків відбудеться 1 травня 2022 року. У квитанціях за газ населенню повідомлятимуть про обсяг спожитого палива у кВт·год. Нацкомісія регулювання енергетики повинна буде перевести тарифи на транспортування газу з кубічних метрів в енергетичні одиниці, застосовуючи коефіцієнт 10,64 кВт∙год/куб.

Пояснюючи, навіщо знадобилася нова система розрахунків, автори закону виправдовуються турботою про споживачів. «Розрахунки за кубічні метри спожитого газу нівелюють право споживача не платити за неякісний газ або платити його меншу вартість», — кажуть депутати. Крім того, парламентарі обіцяють зробити зручнішими взаєморозрахунки за газ з Європою, оскільки в ЄС оперують енергетичними одиницями, а Україна все ще рахує в кубометрах.

Нагадаємо, тарифи на доставку газу споживачам можуть зрости з 1 січня. Облгази вже опублікували проекти нових тарифів та їх обґрунтування.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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