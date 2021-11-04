В Україні спростили отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами: як це працюватиме

В Україні таки спростили отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 4 листопада, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Новації торкнуться перш за все жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування — за допомогою додатку «Дія» допомога призначатиметься на підставі інформації про номер запису щодо медичного висновку, сформованого в Реєстрі.

В Міністерстві соціальної політики очікують, що спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористається близько 14 тис. жінок.

Остаточний же перехід на призначення допомоги без подання довідки у паперовій формі відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу «Дія» з Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

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