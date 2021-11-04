Скорочення штату та переїзд до Румунії: мільярдна IT-компанія Playtika залишає Україну

Компанія Playtika планує частково перенести свій дніпровський офіс до Румунії та скоротити штат співробітників. Однак про повне закриття R&D у Дніпрі поки не йдеться. Про це повідомляє профільний сайт AIN.UA із посиланням на джерела всередині компанії.

За даними порталу, частині співробітників офісу у Дніпрі запропонували переїзд до Бухаресту, частина має залишити компанію у першому кварталі 2022 року. Зокрема, йдеться про команду, яка працювала над графікою та слот-машинами Caesar casino. При цьому дніпровський офіс продовжить роботу, на 29 жовтня у нього залишалося три відкриті вакансії. Як очікується, команда, що залишилася, займеться новими проєктами. Можливо, йдеться про розробку для компаній — покупок Playtika останніх років — німецької Wooga та фінської Reworks.

Офіційно в Playtika цю інформацію наразі не прокоментували.

Playtika розробила Caesars Casino, Slotomania, House of Fun та Bingo Blitz. Протягом 10 років компанію двічі продавали за $ 140 млн і $ 4,4 млрд. У січні 2021 Playtika вийшла на IPO, де додатково залучила $ 1,88 млрд.

На даний момент у Playtika в Україні працює 1000 осіб, у Білорусі — 600, у Румунії — 500.

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