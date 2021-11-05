Робота за сумісництвом: як вона позначиться на трудовому стажі та розмірі пенсії

Багато українців, які одночасно працювали на кількох посадах на одному чи різних підприємствах, цікавляться, чи мають вони якісь переваги при призначенні пенсії.

Роз'яснення для «На пенсії «надає незалежний консультант Сергій Коробкін.

Експерт нагадує, що розмір пенсії зазвичай залежить від кількості стажу та розміру зарплати.

Робота за сумісництвом на загальному стажі не позначається — стаж вважається в одинарному розмірі. А ось зарплата на різних роботах обліковується за всі періоди, починаючи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.

Усі дані про офіційну зарплату людини, з якої сплачувались страхові внески, міститься у системі персоніфікованого обліку.

Якщо людина офіційно працювала за сумісництвом і це теж підтверджується даними персоніфікації, то при призначенні пенсії дані про зарплату за відповідні періоди складаються, що зрештою позитивно впливає на індивідуальний коефіцієнт зарплати, зазначає Коробкін.

Якщо робота за сумісництвом була до 2000 року, то до Пенсійного фонду можна надати дві довідки з різних місць роботи, щоб при призначенні пенсії враховувався заробіток з двох місць одночасно.

При цьому важливо знати, що така заробітна плата обмежується коефіцієнтом 5,6. Тобто, загальна сума щомісячної зарплати не може перевищувати 5,6 середньої зарплати по країні за відповідний період.

Після набрання чинності з 2004 року Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» для зарплат, що виплачуються сьогодні, діють інші обмеження.

Наразі єдиний соціальний внесок береться лише з суми, яка не перевищує 15 мінімальних зарплат на місяць. На сьогодні це 90 тисяч гривень (6000 грн. х 15).

Тож якщо в людини офіційна щомісячна зарплата на сьогодні більша, то в розрахунок при призначенні пенсії за конкретний місяць візьмуть не більше зазначеної суми. Але це, звісно, більшості людей не стосується.

Станом на червень 2021 року середня зарплата в країні склала 14 185,04 гривні, а мінімальна зарплата зараз 6000 гривень.

Людина, яка отримала в червні мінімалку, матиме за цей місяць індивідуальний коефіцієнт зарплати 0,42298 (6000 грн: 14 185,04 грн), тобто менш ніж удвічі нижча за середню зарплату по країні. Це своєю чергою негативно позначиться кінцевому розміру пенсії.

Нагадаємо, якщо до 60 років в українців не буде необхідного страхового стажу, вони не зможуть розраховувати навіть на мінімальну пенсію. Лише з 65 років такі українці зможуть отримувати соціальну допомогу від держави у розмірі, який не перевищує розміру прожиткового мінімуму для людей непрацездатного віку.

Але потрібний трудовий стаж можна докупити. Для цього заплатити потрібно буде всю суму одразу протягом 10 днів після укладання відповідного договору.



Фото: https://ua.depositphotos.com

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter