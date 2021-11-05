Накопичення майбутніх пенсіонерів «убезпечать» держоблігаціями: нардепам представили концепцію пенсійної реформи

В Україні планують разом із солідарною запровадити й накопичувальну пенсійну систему, коли частина єдиного соціального внеску, який сплачується із зарплати кожного громадянина, відраховуватиметься до спеціального державного фонду, передає «УНН».

Так, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що таким чином кожен громадянин віком до 55 років матиме свій накопичувальний рахунок.

«Міністр фінансів представив нам на фракції концепцію пенсійної реформи 2-го рівня. Вона полягає в тому, що від єдиного соціального внеску, який сплачується із зарплати кожного сьогодні, без збільшення ставки частину цього єдиного соціального внеску відраховуватимуть до спеціального фонду. Перший рік — це 1%, другий рік — це 1,5%, третій рік — це 2%. У такій же сумі держава з бюджету дотує кожній людині кошти на цей фонд. Таким чином, кожен громадянин віком до 55 років отримає свій рахунок, на якому накопичуються кошти» , — зазначив він.

За його словами, гроші накопичуватимуться у державному фонді. Для того, щоб вони не знецінювалися, використовуватиметься механізм облігацій внутрішньої державної позики.

Данило Гетманцев зазначив, що якби перше читання закону про накопичувальну пенсію відбулося до кінця року, тоді систему можна було б запустити з 2023 року. «Якщо це не вдасться, то, можливо, це буде з 2024 року. Але перехідний період взагалі не передбачається. Тому що сама собою система жодним чином не обмежує ані бізнес, ані працівника» , — додав він.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що у 2022 році запустять Єдину інформаційну систему соціальної сфери. У особистих кабінетах громадяни зможуть контролювати майбутні пенсійні накопичення, змінювати накопичувальні пенсійні фонди, а також звертатися за наданням соціальної допомоги.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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