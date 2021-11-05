Не менше 50% від прожиткового мінімуму: на скільки доведеться розщедритися аліментникам з 1 грудня

З 1 грудня 2021 року в Україні підвищиться розмір аліментів. Це відбудеться у зв'язку із переглядом розміру прожиткового мінімуму, зазначає 24 канал.

Таким чином, з 1 грудня на дітей віком до 6 років потрібно буде платити мінімум 1050 гривень, а від 6 до 18 років — 1309 гривень. Зміниться і максимальний (рекомендований) розмір виплат на дітей, що становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Зростання розміру виплат продовжиться і в 2022 році — гарантовані та рекомендовані рівні підвищать ще двічі.

Зазначимо, що востаннє розмір аліментів у 2021 році переглядався 1 липня і зараз рекомендований розмір виплат на дітей до 6 років становить 2013 гривень, а 6−18 річних — 2510 гривень на місяць.

Нагадаємо, у жовтні злісних неплатників аліментів в Україні почали зупиняти на дорогах. Вже у перші дні дії новації у п'яти областях на місці стягнули 64 тисячі гривень аліментів.

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