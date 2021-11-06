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Гроші

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

8:14 6 листопада 2021
гроші військовим

З 1 січня 2022 року мінімальну пенсійну виплату на рівні не менше 7800 грн буде встановлено кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників України, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

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«Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі осіб, чиї рідні загинули за Україну, захищаючи мир та спокій українських домівок. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи такі виплати отримують інші члени сім'ї», — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у 2022 році пенсії в Україні перерахують кілька разів.

«ФАКТИ» писали, яку пенсію отримають українці, які не мають мінімального страхового стажу, та як можна виправити цю ситуацію.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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