Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня
З 1 січня 2022 року мінімальну пенсійну виплату на рівні не менше 7800 грн буде встановлено кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників України, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.
Читайте також: Однією з груп пенсіонерів належить надбавка до пенсії: хто може розраховувати на додаткові виплати
«Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі осіб, чиї рідні загинули за Україну, захищаючи мир та спокій українських домівок. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи такі виплати отримують інші члени сім'ї», — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, у 2022 році пенсії в Україні перерахують кілька разів.
«ФАКТИ» писали, яку пенсію отримають українці, які не мають мінімального страхового стажу, та як можна виправити цю ситуацію.
Фото ministry_of_defense_ua/Instagram99
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter