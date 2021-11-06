Субсидію на опалювальний сезон отримають не всі українці: названо важливу умову

На розмір субсидій впливають площа житла, розмір плати за комунальні послуги та доходи, які одержують члени сім'ї.

Якщо плата за комунальні послуги перевищує 15% сукупного місячного доходу членів домогосподарства, така сім'я може розраховувати на допомогу від держави. Про це в етері одного з телеканалів нагадав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Субсидію призначають лише у межах соціальних нормативів споживання енергоресурсів. Все, що перевищує встановлені норми, має оплачуватись у повному обсязі.

Існують умови, за яких заявнику можуть відмовити у субсидії.

Якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м для приватних будинків.

Якщо у власності сім'ї є автомобіль чи інший транспорт не старший за 5 років.

Викликають питання й дорогі покупки, які зробив субсидіант або члени його сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії. Причиною відмови також стане купівля валюти та банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.



Депозит у сумі, що перевищує 100 тис. гривень, теж стане відмовою у призначенні держдопомоги.

Відмовлять у субсидії, якщо у складі сім'ї є особи, внесені до Єдиного реєстру боржників, які мають заборгованість у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів понад 3 місяці.

Нагадаємо, у середньому цього опалювального сезону кожен субсидіант може розраховувати на дві тисячі гривень держдопомоги.

Деякі сім'ї можуть одержати 3−5 тисяч гривень та навіть 10 тисяч.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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