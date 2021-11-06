Порядок нарахування ЄСВ: як ФОПу розрахувати суму доходу та хто звільняється від сплати «за себе»

Щоб у підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, не з'явилися штрафи зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), вони мають вчасно перераховувати внесок до бюджету, нагадали у Сумському обласному главку ДПС.

Базою нарахування ЄСВ для підприємців — платників єдиного податку є суми, які визначають такі платники самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

З 1 січня поточного року підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати тощо) та члени фермерського господарства звільняються від сплати єдиного внеску за себе.

Але за умови, що вони не отримували доходу (прибуток) у звітному періоді. Платити ЄСВ вони можуть за бажанням, але це не є їхнім обов'язком.

Відповідно до закону, від обов'язку сплачувати ЄСВ звільняються фізичні особи — підприємці, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю та отримують допомогу від держави. За бажання ці підприємці можуть сплачувати внесок добровільно.

Підприємці, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати ЄСВ, якщо перерахування зробив їхній роботодавець у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Якщо роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску (наприклад, у місяці прийняття чи звільнення), то ФОП може добровільно заплатити «підприємницький» ЄСВ «за себе» за такий місяць. Але не повинен це робити.

Мінімальний розмір ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Ставка ЄСВ — 22%. З січня до листопада мінімальна зарплата 6 тис. грн, у грудні — 6500 грн.

Значить, мінімальні платежі щодо ЄСВ у 2021 році: з січня до листопада включно — 1320 грн (6000 грн x 22%), при сплаті раз на квартал — 3960 грн.

У грудні — 1430 грн (6500 грн x 22%). За IV квартал 2021 року — 4070 грн.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, у яких випадках підприємці матимуть змогу уникнути податкової перевірки під час закриття.

Фото: https://minfin.com.ua/

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