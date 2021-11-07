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Страховий стаж для пенсії: коли безробітні українці можуть залишитись без виплат

8:20 7 листопада 2021
пенсії

Українці при виході на пенсію можуть виявити, що їм не вистачає страхового стажу для отримання встановлених законом пенсійних виплат. Це трапляється, якщо доводилося довго сидіти без офіційної роботи. Як повідомляє NaPensii, період перебування у статусі безробітного можна буде зарахувати до страхового стажу, але при виконанні низки умов.

У страховий стаж буде зараховано:

  • Період перебування на обліку в центрі зайнятості та отримання допомоги з безробіття (зазвичай це рік, але для тих, кому до пенсії залишилося два роки, виплата допомоги може продовжуватись до 720 календарних днів).
  • Період непрацевлаштованості та отримання допомоги з безробіття у зв'язку із запровадженням в Україні карантину.
  • Період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації та отримання у зв'язку з цим матеріальної допомоги.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді роз'яснили, що можуть зробити для отримання пенсії непрацездатні особи, страховий стаж яких обмежений 15 роками.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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