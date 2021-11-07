З 1 грудня зростуть єдиний податок і ЄСВ: скільки доведеться заплатити ФОПам

В Україні з 1 грудня 2021 року зростуть і податки для ФОП: стане вищим і Єдиний податок, і Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Пов'язано це зі зростанням прожиткового мінімуму. Так, для працездатних осіб він зросте до 2481 гривні. Зросте й мінімальна зарплата (6500 гривень).

Так, ФОПи 1, 2 та 3 груп з 1 грудня платитимуть ЄСВ у розмірі 1430 гривень.

Підприємці першої групи з 1 грудня сплачуватимуть Єдиний податок у розмірі 248 гривень. Для підприємців другої групи Єдиний податок досягне 1300 гривень, а для підприємців третьої групи ставка Єдиного податку дорівнюватиме 5% від доходу або 3% від доходу +ПДВ.

Як писали «ФАКТИ», фізособи-підприємці, які попрацювали на спрощеній системі оподаткування, відмовилися від неї, а тепер знову бажають зареєструватися «спрощенцями», не зможуть цього зробити до кінця року.

Фото pixabay.com

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