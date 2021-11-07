Що чекає на «ФОПів», які не встановлять РРО до 1 січня

ФОПИ, які не встановлять РРО з 2022 року, поки що не будуть піддаватися санкціям, однак лише тому, що у нас до кінця карантину діє мораторій на перевірки. Про це керівник Податкової служби Євген Олейніков розповів в коментарі Економічній правді.

За його словами, нині податківці ще намагаються інформувати тих підприємців, діяльність яких передбачає наявність РРО, що наближається момент, коли їх слід встановити, а вже після 1 січня будуть звертатися і нагадувати, що поки діє мораторій, потрібно скористатися цим, встановити РРО і почати його застосовувати.

Проте і зняття мораторію не означатиме, що податківці «кинуть все» і побіжать одразу перевіряти ФОПів щодо РРО, адже тоді 25 тисяч осіб, які працюють в Податковій треба було б відкласти всі справи і займатися тільки перевірками ФОПів, причому без якогось відчутного ефекту.

«З цього приводу в нас філософія приблизно така: понад 70% платників податків — доброчесні. Вони виконують законодавство і готові його далі виконувати. Ми маємо гарантувати, щоб ці правила виконували і решта 30%. Якщо ми цього забезпечити не зможемо, то чесний бізнес не буде терпіти нечесну конкуренцію і теж буде ухилятися від виконання правил», — відзначив податківець.

На його думку, краще буде здійснити «точковий» тиск на найбільш відвертих, найбільш зухвалих порушників, аби виконати не стільки фіскальну функцію, скільки демонстраційну.

Нагадаємо, восени ФОПи виходили на акцію протесту проти нових правил для підприємців-«спрощенців» і обов'язкових касових апаратів. Протестуючі спробували прорватися через кордон правоохоронців, щоб перекрити дорогу з боку вулиць Шовковична та Михайла Грушевського. В результаті правоохоронці затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.

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