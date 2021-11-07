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Період безробіття можуть зарахувати до трудового стажу при призначенні пенсії: у яких випадках це можливо

19:54 7 листопада 2021
Період безробіття можуть зарахувати до трудового стажу при призначенні пенсії: у яких випадках це можливо

У Пенсійному фонді роз'яснили, чи враховується у страховий стаж час, протягом якого безробітні перебували на обліку у центрі зайнятості.

Як пише Пенсійний кур'єр, у страховий стаж дійсно зараховується час перебування людини на обліку в центрі зайнятості, але лише у певні періоди:

  • коли вона отримувала допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності);
  • коли вона отримувала допомоги з часткового безробіття;
  • коли вона отримувала допомогу з часткового безробіття на період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
  • коли вона отримувала матеріальну допомогу під час професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, вийти на пенсію у 2022 році українці зможуть у 60 років, лише якщо їхній страховий стаж складе від 29 років, а при стажі від 15 до 19 років вихід на заслужений відпочинок буде можливий лише у 65 років.

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