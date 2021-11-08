Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Українців часто цікавить, за яких умов можна перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.

Як роз'яснили в Пенсійному фонді, тут має значення, чи працювала людина після призначення їй пенсії з інвалідності, і чи це було офіційне працевлаштування.

У одному з прикладів пенсіонер повідомив, що пенсію по інвалідності йому призначили в 2018 році, і тоді йому нарахували 26 років 4 місяці страхового стажу. Однак заявник продовжував працювати і з травня 2019 року набув не менше 2 років 3 місяці страхового стажу, причому роботодавець сплачував за нього єдиний соціальний внесок.

Цей стаж буде врахований при зверненні за переказом на пенсію за віком, тому загальний стаж заявника становитиме 28 років 7 місяців, що цілком достатньо для призначення пенсії за віком після досягнення ним 60 років у 2021 році.

Крім того, робота в період отримання пенсії по інвалідності не лише дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років, а й дає законні підстави для обчислення зарплати із застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховується саме для призначення пенсій вперше — за три роки, що передують року призначення пенсії за віком.

Нагадаємо, в Україні можна отримувати лише один вид пенсії — за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника тощо.

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