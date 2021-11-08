«Укртютюн» та Асоціація міст України розпочали кампанію проти торгівлі нелегальними сигаретами

Втрати від продажу нелегальних сигарет лише за неповний 2021 рік завдали збитків держбюджету на суму понад 13 млрд гривень. Для боротьби з цим явищем асоціація «Укртютюн» та Асоціація міст України розпочинають інформаційну кампанію для продавців та власників кіосків та магазинів. Про це представники асоціацій заявили під час онлайн-конференції.

Директор асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн навела дані дослідження компанії KANTAR, які показали рекордне зростання нелегальної торгівлі — до 15,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«67% нелегальної продукції поширюються через легальні канали продажу: магазини та кіоски», — наголосила вона.

За словами виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, лише у 2021 році втрати від нелегальної торгівлі становлять 13,2 млрд гривень.

«Це величезні втрати. Адже якщо порівняти їх із доходами міст України, то ця сума фактично пропорційна бюджету одного великого обласного центру», — уточнив він.

За словами учасників онлайн-конференції, через це страждають місцеві бюджети, оскільки 5% так званого роздрібного «тютюнового» податку є важливою частиною їхнього наповнення, а нелегальний продаж позбавляє громади цих доходів.

«Кошти, які надходять до бюджету від сплати роздрібного акцизу, є дуже важливими для нашої громади», — заявив заступник мера Хмельницького Олег Шинкарчук.

Він уточнив, що у 2020 році Хмельницький отримав 78 млн гривень від сплати акцизного податку. Цифра могла бути вищою, якби на території міста не продавали нелегальні підакцизні товари, зокрема сигарети.

Учасники конференції заявили про старт інформаційної кампанії «Скажи „Ні!“ продажу нелегальних сигарет». Продавці та власники магазинів та кіосків отримають майже 120 тис. інформаційних буклетів з роз'ясненням, як відрізнити нелегальну продукцію, яку шкоду вона несе та яка відповідальність за її реалізацію.

«Мета кампанії — пояснити проблему та знизити рівень залучення магазинів до продажу нелегальних тютюнових виробів», — пояснила Фесюн, додавши, що центральна та місцева влада має також вжити заходів для боротьби з нелегальною торгівлею сигаретами.

Зокрема, парламент ухвалив лише у першому читанні президентський законопроєкт № 5420 про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів.

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