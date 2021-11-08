Зростання акцизів спровокувало збільшення частки нелегального ринку сигарет до 18,1%

Для боротьби з нелегальною торгівлею тютюновою продукцією в Україні, яка зросла до 18,1%, керівники «Філіп Морріс Україна», «BAT Україна», «JTI Україна» та «Імперіал Тобакко» закликали знизити темпи зростання акцизів на тютюнові вироби з 20% до 10% на рік, а зростання акцизів на тютюнові вироби для електронного нагрівання зупинити щонайменше на три роки. Про це лідери індустрії повідомили на пресконференції.

Директор «Імперіал Тобакко» в Україні Растислав Чернак заявив, що 2017 року Україна затвердила план підвищення акцизів до європейського рівня до 2025 року.

«За цей час мінімальний акциз зріс на 244% або подвоївся за останні три роки. Ще стрімкішим було зростання акцизів на тютюн для нагрівання — з січня цього року акциз на цю групу товарів миттєво зріс на 320%», — розповів Растислав Чернак.

Через стрімке зростання акцизного податку вартість легальних цигарок безпрецедентно піднялася порівняно з будь-якою іншою продукцією. На думку директорів найбільших тютюнових компаній, це стало головною причиною збільшення частки нелегального тютюнового ринку.

«Подорожчання цигарок, яке перевищило інфляцію, призвело до зростання нелегального ринку. А за останні три роки легальний ринок скоротився на 40%», — наголосив Растислав Чернак.

Пол Холловей, генеральний директор «JTI Україна», розповів, що рік тому очолював інформаційний проєкт «Ні контрабанді». Тоді частка нелегального ринку становила 6,9%, а зараз сягнула 18,1%.

«За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%», — підкреслив Холловей.

За його словами, досвід низки країн Східної Європи, де також зростала частка нелегального ринку, показує, що таке підвищення акцизів може тривати до 14 років. Немає жодної потреби підвищувати акцизи в Україні до європейського рівня (90 євро за 1000 цигарок) так швидко, як це відбувається зараз.

«Ми пропонуємо Україні наслідувати цей приклад і знизити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. І все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І водночас цього буде достатньо, щоб до 2030 року досягти рівня європейських акцизів», — заявив керуючий «Імперіал Тобакко».

Чернак також запропонував заморозити зростання акцизів на ТВЕН до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами.

Генеральний директор «BAT Україна» Кахабер Бенідзе висловив стурбованість через зростання нелегального ринку тютюнових виробів, який досяг свого максимуму та продовжує зростати.

«За даними компанії „Кантар“, збитки державного бюджету України можуть сягнути 14 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальних проєктів, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності», — сказав Бенідзе.

Костас Салварас, генеральний директор «Філіп Морріс Україна» додав, що у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського до інвесторів його компанія розглядає можливість локалізації виробництва ТВЕНів в Україні. Але остаточне рішення щодо таких інвестицій залежатиме від рівня акцизів.

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