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Важливий кожен місяць: стало відомо, у яких випадках період безробіття буде зарахований до трудового стажу

19:31 8 листопада 2021
пенсіонери

Перед виходом на пенсію багато українців переймаються тим, чи вистачить їм страхового стажу, щоб вчасно піти на заслужений відпочинок, та чи враховуватиметься у трудовий стаж час, протягом якого вони перебували на обліку у центрі зайнятості як безробітні.

Юристи сайту «На Пенсії» нагадують, що у страховий стаж зараховується час перебування на обліку в центрі зайнятості в періоди, коли людина стояла на обліку та отримувала допомогу з безробіття або отримувала допомогу з часткового безробіття.

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Крім того, отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусу, також входить до страхового стажу.

У стаж також зараховується й час, коли людина отримувала матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

«ФАКТИ» розповідали, як можна докупити недостатній стаж для пенсії, де укласти договір та скільки це коштує.

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