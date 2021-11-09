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У податковій Києва пояснили, чи звільняються від сплати ЄСВ ФОПи, що є платниками єдиного податку, за періоди, в яких не було доходу

8:48 9 листопада 2021
окуляри та калькулятор

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний соціальний внесок (ЕСВ) за періоди, у яких були платниками єдиного податку, незалежно від того, отримували вони дохід у цьому періоді чи ні.

Про це нагадали у Київському обласному главку Державної податкової служби.

Винятком є ФОПи, які є платниками єдиного податку, якщо вони отримують пенсію за віком або вислугою років, або є особами з інвалідністю та отримують допомогу.

Суму ЄСВ підприємці визначають самі. Але вона має бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску.

ЄСВ зобов'язані платити всі фізособи-платники єдиного податку, незалежно від їхнього фінансового стану.

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Підприємці, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати ЄСВ «за себе», якщо перерахування зробив їхній роботодавець у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Якщо роботодавець заплатив менше за мінімальний страховий внесок, то ФОП може добровільно заплатити «підприємницький» ЄСВ «за себе» за такий місяць. Але не повинен це робити.

Звільнення від сплати ЄСВ «за себе» мають також платники єдиного податку за умови, що вони отримують пенсію за віком чи вислугою років, або є особами з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу від держави.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні зростає розмір мінімальної заробітної плати. Це вплине на збільшення всіх виплат, пов'язаних з мінімальною зарплатою, у тому числі на ставку єдиного соціального внеску.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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