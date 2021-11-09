26.03 / 26.24 29.99 / 30.34
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

9:15 9 листопада 2021
Люди

У 2022 році заплановано підвищення мінімальних пенсій та виплат, прив'язаних до заробітної плати, а також індексація пенсій.

Для пенсіонерів, які призвані на військову службу, на час дії особливого періоду, що триває з 17 березня 2014 року, виплата пенсії не припиняється.

Для пенсіонерів з числа військових, яким виплату пенсій на час їхньої служби було припинено ще до початку особливого періоду, при звільненні пенсія виплачуватиметься з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. Тобто їм зроблять перерахунок виплат.

Але якщо новий розмір вийде менший, ніж був до призову, то суму виплати залишать незмінною.

Читайте також: Важливо щомісяця: стало відомо, у яких випадках період безробіття буде зарахований до трудового стажу

З 1 грудня у зв'язку зі збільшенням мінімальної пенсії збільшиться і надбавка для учасників бойових дій (УБД) до 483,5 грн.

Якщо людина отримала інвалідність на війні, то її виплати прив'язані до мінімальної пенсії та становлять 650% пенсійного мінімуму для першої групи інвалідності (12051 грн), 525% або 9733,50 грн для другої групи та 360% мінімальної пенсії або 6674,40 грн для третьої групи.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року мінімальну пенсійну виплату на рівні не менше 7800 грн буде встановлено кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників України, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.