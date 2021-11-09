Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

У 2022 році заплановано підвищення мінімальних пенсій та виплат, прив'язаних до заробітної плати, а також індексація пенсій.

Для пенсіонерів, які призвані на військову службу, на час дії особливого періоду, що триває з 17 березня 2014 року, виплата пенсії не припиняється.

Для пенсіонерів з числа військових, яким виплату пенсій на час їхньої служби було припинено ще до початку особливого періоду, при звільненні пенсія виплачуватиметься з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. Тобто їм зроблять перерахунок виплат.

Але якщо новий розмір вийде менший, ніж був до призову, то суму виплати залишать незмінною.

З 1 грудня у зв'язку зі збільшенням мінімальної пенсії збільшиться і надбавка для учасників бойових дій (УБД) до 483,5 грн.

Якщо людина отримала інвалідність на війні, то її виплати прив'язані до мінімальної пенсії та становлять 650% пенсійного мінімуму для першої групи інвалідності (12051 грн), 525% або 9733,50 грн для другої групи та 360% мінімальної пенсії або 6674,40 грн для третьої групи.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року мінімальну пенсійну виплату на рівні не менше 7800 грн буде встановлено кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників України, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

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