Зміна системи оподаткування «ФОПу»: коли та яка звітність подається

Фізична особа — підприємець, зареєстрований протягом року у встановленому законом порядку, або який переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності або перейшов із спрощеної системи, подає податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на (перехід з) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

«Податкова декларація подається за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — підприємців, протягом 40 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного (податкового) року», — уточнюють у податковій службі .

Нагадаємо, що платники єдиного податку першої та другої груп мають сплатити його шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Єдиний податок та Єдиний соціальний внесок (ЕСВ) зростуть з 1 грудня 2021 року — це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter