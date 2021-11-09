Податковий борг ФОПу: яке майно не може вилучатися у підприємця для його погашення

Фізичні особи- підприємці, що мають податковий борг, повинні погасити його у зазначений законом термін.

Податківці надсилають такому платнику податкову вимогу та стягують кошти, що перебувають у його власності, а у разі їх недостатності, продають його майно, що перебуває у податковій заставі.

«Стягнення коштів та продаж майна платника податків здійснюються не раніше ніж через 30 календарних днів з дня відправлення (вручення) такому платнику податкової вимоги», — нагадали у Бориспільській ДПІ.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках здійснюється за рішенням суду на суму суми податкового боргу чи його частини.

Але не всі активи підприємця-боржника можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу.

Не погашається податковий борг:

- з майна платника податків, наданого їм у заставу іншим особам, якщо така застава зареєстрована згідно з законом у відповідних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;

- майном, що належить на правах власності іншим особам, яке перебуває у володінні або користуванні платника податків-боржника;

- з майнових прав інших осіб, наданих платнику податків у користування або володіння, а також немайнових прав, у тому числі прав інтелектуальної власності, переданих у користування такому платнику податків без права їхнього відчуження;

- з коштів кредитів чи позичок, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, обліковуваних на позичкових рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, виставлених на ім'я платника податків, але з відкритих, сум авансових платежів;

- з майна, вільний обіг якого заборонено відповідно до законодавства України;

- з майна, яке може бути предметом застави згідно з Законом України «Про заставу»;

- з коштів інших осіб, наданих платнику податків у внесок (депозит) або довірче управління, а також власних коштів підприємця, які використовуються для виплат заборгованості за основною заробітною платою за фактично відпрацьований час своїм найманим працівникам.

Нагадаємо, у податковій службі роз'яснили, у яких випадках звільняються від сплати ЄСВ ФОПи, які працюють на спрощеній системі оподаткування, за періоди, в яких вони не мали доходу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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