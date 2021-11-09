Вийти на пенсію у 60 наступного року зможуть не всі: названо нові вимоги

З 1 січня 2022 року в Україні, де час виходу на пенсію за віком залежить від страхового стажу, не всі громадяни, які досягли 60 років, матимуть змогу вийти на заслужений відпочинок.

Так, на пенсію у 60 років не зможуть вийти громадяни, страховий стаж у яких у період із 1 січня до 31 грудня 2022 року буде меншим за 29 років. У цьому ж році ті, хто досяг 60-річного віку, можуть йти на заслужений відпочинок за наявності стажу не менше 28 років.

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2022 року зможуть вийти на пенсію і люди зі страховим стажем від 19 до 29 років, правда лише ті, кому виповнилося 63 роки. Також на заслужений відпочинок зможуть піти 65-річні українці, стаж яких наступного року становитиме від 15 до 29 років.

Необхідний для виходу на пенсію страховий стаж для українців віком 60, 63 та 65 років збільшуватиметься щорічно до 2028 року.

Починаючи з 1 січня 2028 року пенсія за віком (незалежно від віку) призначатиметься у разі наявності 40 та більше календарних років страхового стажу.

Нагадаємо, що 1 грудня 2021 року заплановано підвищення низки пенсійних виплат, у тому числі й доплати за наднормативний стаж.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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