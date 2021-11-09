Крайній термін подання звітності за квартал: які документи підприємцям потрібно встигнути подати до податкової 9 листопада
У вівторок, 9 листопада, спливає термін подання звітності за III квартал 2021 року, а також алкогольно-тютюнової звітності за жовтень.
Як повідомляє news.dtkt.ua, йдеться про наступні документи:
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
- декларації з податку на прибуток підприємств;
- фінансової звітності платниками податку на прибуток, які звітують щокварталу;
- розрахунку частини чистого прибутку держпідприємствами;
- декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (3-ї групи спрощеної системи);
- декларації платника єдиного податку — юридичної особи (3-ї групи спрощеної системи);
- податкової декларації з екологічного податку;
- податкової декларації з рентної плати;
- розрахунків з рентної плати за користування надрами (для видобутку корисних копалин/у цілях, не пов'язаних із видобутком корисних копалин);
- розрахунків з рентної плати за спеціальне використання води;
- розрахунків з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;
- податкової декларації туристичного збору
9 листопада також є граничним терміном подання звітності з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за жовтень 2021 року.
Раніше у податковій роз'яснили, що нові «ФОПи», а також ті, хто змінив систему оподаткування, повинні подавати податкову декларацію за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб-підприємців, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року
Фото: https://ua.depositphotos.com.90
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