Крайній термін подання звітності за квартал: які документи підприємцям потрібно встигнути подати до податкової 9 листопада

У вівторок, 9 листопада, спливає термін подання звітності за III квартал 2021 року, а також алкогольно-тютюнової звітності за жовтень.

Як повідомляє news.dtkt.ua, йдеться про наступні документи:

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

декларації з податку на прибуток підприємств;

фінансової звітності платниками податку на прибуток, які звітують щокварталу;

розрахунку частини чистого прибутку держпідприємствами;

декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (3-ї групи спрощеної системи);

декларації платника єдиного податку — юридичної особи (3-ї групи спрощеної системи);

податкової декларації з екологічного податку;

податкової декларації з рентної плати;

розрахунків з рентної плати за користування надрами (для видобутку корисних копалин/у цілях, не пов'язаних із видобутком корисних копалин);

розрахунків з рентної плати за спеціальне використання води;

розрахунків з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;

податкової декларації туристичного збору

9 листопада також є граничним терміном подання звітності з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за жовтень 2021 року.

Раніше у податковій роз'яснили, що нові «ФОПи», а також ті, хто змінив систему оподаткування, повинні подавати податкову декларацію за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб-підприємців, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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