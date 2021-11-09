26.04 / 26.28 30.03 / 30.36
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Додаткові виплати: як враховується стаж та хто отримає надбавку до пенсії в 2022 році

16:47 9 листопада 2021
пенсія

У Мінсоцполітики розраховують, що середній розмір пенсії у 2022 році в Україні становитиме 4000 грн. Для цього заплановано декілька етапів підвищення пенсій для різних категорій. Буде підвищено виплати особам віком 70−75 років, «чорнобильцям», жінкам 1962 року народження, які виходять на пенсію. Також буде переглянуто пенсії тим, хто заробив повний стаж.

У Раді чекає на друге читання законопроект 4668 про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів. Якщо його ухвалять до кінця року, то 1 березня всі виплати будуть збільшені на коефіцієнт інфляції.

1 січня буде зроблено перерахунки виплат для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність.

1 жовтня буде введено доплати для осіб, кому на той момент виповниться 70−75 років (надбавки для 75-річних та старших було запроваджено в жовтні поточного року). Усім, у кого пенсії не дотягують до середньої зарплати по країні (а це переважна більшість пенсіонерів), надбавка становитиме 300 гривень. Планується вийти на новий мінімум. Пенсіонер 70 років або старший зі стажем 35/30 років (для чоловіків/жінок) повинен отримувати не менше 3000 грн.

1 грудня буде встановлено мінімальну пенсію у 2600 грн для осіб віком від 65 років з повним страховим стажем (35 років для чоловіків, 30 років для жінок). Пенсії, які нижчі від поставленої планки, будуть перераховані.

Жінкам, що народилися в 1962 році і виходять на пенсію, виплати нараховуватимуться з підвищувальним коефіцієнтом 9%.

Читайте також: Пенсії в солідарній системі не повинні залежати від зарплати, — Елла Лібанова

Нагадаємо, мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю І групи наразі становить 2200 грн, але цей рівень планується переглянути у 2022 році. Крім того, планується скоротити частку тих, хто отримує пенсійний мінімум.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

322

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Пенсіонери

Вийти на пенсію у 60 наступного року зможуть не всі: названо нові вимоги

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.