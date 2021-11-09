Додаткові виплати: як враховується стаж та хто отримає надбавку до пенсії в 2022 році

У Мінсоцполітики розраховують, що середній розмір пенсії у 2022 році в Україні становитиме 4000 грн. Для цього заплановано декілька етапів підвищення пенсій для різних категорій. Буде підвищено виплати особам віком 70−75 років, «чорнобильцям», жінкам 1962 року народження, які виходять на пенсію. Також буде переглянуто пенсії тим, хто заробив повний стаж.

У Раді чекає на друге читання законопроект 4668 про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів. Якщо його ухвалять до кінця року, то 1 березня всі виплати будуть збільшені на коефіцієнт інфляції.

1 січня буде зроблено перерахунки виплат для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність.

1 жовтня буде введено доплати для осіб, кому на той момент виповниться 70−75 років (надбавки для 75-річних та старших було запроваджено в жовтні поточного року). Усім, у кого пенсії не дотягують до середньої зарплати по країні (а це переважна більшість пенсіонерів), надбавка становитиме 300 гривень. Планується вийти на новий мінімум. Пенсіонер 70 років або старший зі стажем 35/30 років (для чоловіків/жінок) повинен отримувати не менше 3000 грн.

1 грудня буде встановлено мінімальну пенсію у 2600 грн для осіб віком від 65 років з повним страховим стажем (35 років для чоловіків, 30 років для жінок). Пенсії, які нижчі від поставленої планки, будуть перераховані.

Жінкам, що народилися в 1962 році і виходять на пенсію, виплати нараховуватимуться з підвищувальним коефіцієнтом 9%.

Нагадаємо, мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю І групи наразі становить 2200 грн, але цей рівень планується переглянути у 2022 році. Крім того, планується скоротити частку тих, хто отримує пенсійний мінімум.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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