Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

Право на пенсію за вислугу років має низка працівників бюджетної сфери (освіта, охорона здоров'я, соцзабезпечення, культура). Але при цьому закон передбачає випадки, коли пенсії за вислугою років можуть позбавити. Про це повідомляє NaPensii.

Згідно з роз'ясненнями Пенсійного фонду, людина, відпрацювавши належний термін на посаді, що передбачає вислугу років, повинна обирати: або вона йде на пенсію на спеціальних умовах, або відмовляється від пенсії і продовжує працювати, але тоді втрачає право на спецвиплати.

Втім, існує ще один альтернативний варіант, який не суперечить закону. Можна вийти на пенсію за вислугою років, але працевлаштуватися на посаду, яка не потрапляє до затвердженого Кабміном переліку та не дає права на вислугу. Для повної впевненості можна звіритися зі списком, затвердженим рішенням Кабміну від 04.11.1993 № 909.

Так, наприклад, працівники медичної сфери, які вийшли на пенсію за вислугою років, можуть отримувати і пенсійні виплати, і зарплату, якщо працевлаштуються на пенсії правильно: не лікарем чи медсестрою, а на посаду реєстратора, сестри-господарки, молодшої медсестри, фасувальника медвиробів та ін. Тоді пенсії за вислугою років ніщо не загрожує.

Нагадаємо, Верховний Суд встановив, чи можна вийти на пенсію у 50 років та на яких умовах .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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