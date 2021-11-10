Виплати на ФОП не повинні перевищувати 20%: які обмеження можуть загрожувати підприємцям

У Раді продовжують вносити правки до майбутнього закону про «Дія Сity» — спрощений режим для IT-бізнесу в Україні. На етапі підготовки проекту до другого читання було вирішено частково обмежити роботу IT-компаній із ФОПами. Впровадити обмеження планується з 2025 року.

Серед ключових правок у проекті — умови роботи з фізособами-підприємцями. Передбачається, щоб необмежено співпрацювати могли лише компанії з річним доходом не вищим за 40 млн грн і сплатою 18% податку на прибуток. Для решти резидентів виплати на ФОП не повинні перевищувати 20% від загальних витрат. Щоб компанії пристосувалися до нових умов роботи, передбачається трирічний перехідний період.

Крім того, планується встановити, що у компаніях-резидентах «Дія Сity» річна зарплата працівника або винагорода гіг-спеціаліста (працівника, залученого за особливим контрактом) не повинна перевищувати 240 тис. євро. В іншому випадку суми понад лімітом обкладатимуться податком 18%.

Нагадаємо, голова Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив, що бачить проект «Дія City» як найкращу систему оподаткування у світі. Проект стартує з 2022 року. Передбачається вдвічі збільшити кількість IT-фахівців в Україні, щоби їх стало 450 тисяч.

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