Облік газу по-новому: які лічильники потрібно встановити українцям

Газові лічильники, які встановлені та встановлюються в будинках українців, не пристосовані для обліку спожитого «блакитного» палива у енергетичних одиницях, як того вимагає закон, нещодавно затверджений парламентом.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов нагадав, що обчислювальні прилади розраховані на кубометри, додавши, що перевести Україну на лічильники, які рахують газ у енергоодиницях (кВт-година), — справа нереальна.

«Згідно із Законом „Про забезпечення комерційного обліку природного газу“, встановлення та підключення газових лічильників в Україні потрібно завершити 1 січня 2023 року. Йшлося про прилади, розраховані на кубометри. І ось уявіть, що тепер усі проведені роботи доведеться розпочати знову — демонтувати лічильники старого зразка та встановити нові. Справа, м'яко кажучи, недешева. І це у масштабах цілої країни», — зазначив він.

Повний текст матеріалу «Як українці рахуватимуть газ у кіловат-годинах: роз'яснення експерта» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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