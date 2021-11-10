Вихід на пенсію з 1 грудня: як отримати недостатній стаж

З 1 грудня 2021 року через підвищення мінімальної зарплати зміняться умови оформлення пенсії. Тим, хто виходить на заслужений відпочинок, докупити необхідні роки страхового стажу обійдеться дорожче. Про це попередило Мінсоцполітики.

У 2021 році для призначення пенсій за віком необхідно мати стаж роботи не менше 28 років, у 2022 році — 29 років. Якщо відпрацьованих років не вистачає, можна докупити стаж. Вартість докупки одного місяця стажу розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати (на дату укладання договору добровільного страхування з Податковою службою).

Зараз зарплатний мінімум становить 6000 грн, а тому місяць страхового стажу коштує 1320 грн. Після підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн. зміниться і підсумкове значення у розрахунках. Вартість місяця стажу зросте до 1430 грн.

При купівлі стажу за попередні періоди вартість множиться на два. Якщо зараз докупити стаж за минулі періоди коштує 2640 грн, то з 1 грудня це коштуватиме 2860 грн за кожен місяць.

Нагадаємо, для людей пенсійного віку, але без необхідного стажу передбачено й альтернативний варіант — пізніший вихід на пенсію.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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