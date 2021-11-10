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Коли пенсіонери отримають пенсії у листопаді: у ПФУ назвали терміни виплати

11:08 10 листопада 2021
Пенсіонерка

У листопаді індексація пенсійних виплат не запланована — підвищення певних виплат очікується з 1 грудня.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, 9 листопада на пенсійні виплати спрямовано 1,7 млрд. гривень.

«Забезпечено фінансування пенсій листопада на загальну суму — 15,3 млрд. гривень. Виплату пенсій буде здійснено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати у встановленому порядку» , — йдеться у повідомленні.

Читайте також: У 2022 році пенсії в Україні перерахують кілька разів: коли і кого це торкнеться.

Нагадаємо, що з 1 грудня заплановано підвищення низки пенсійних виплат та доплат у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Наприклад, максимальна пенсія з 1 грудня збільшиться на 930 грн і підніметься з 19340 до 20270 гривень. А мінімальна — на 80 гривень: з 1854 грн до 1934 грн.

Нагадаємо, що у 2022 році українці, які досягли 60-річного віку, не зможуть вийти на пенсію, якщо їхній страховий стаж буде меншим за 29 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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