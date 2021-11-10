З початку листопада темпи зростання курсу національної валюти лише пришвидшуються. При цьому вартість долара вже впритул наблизилася до позначки 26 грн. Так, за останній тиждень, з 3 листопада, долар подешевшав на 20 копійок, а євро — на 28 копійок. У середу, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,09 грн за долар і 30,21 грн за євро. Гривня значно зміцнилася й на готівковому валютному ринку, подорожчавши на 20−25 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,03 грн, купити — по 26,29 грн; євро — здати по 30,03 грн, купити — по 30,37 грн. Експерти вважають, що найближчими днями вартість долара може опуститися нижче за 26 гривень, а курс євро впаде нижче 30 гривень.

«За минулий тиждень курс долара до гривні знизився у всіх сегментах валютного ринку на 0,5−0,8%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, минулого вівторка офіційний курс долара США, який встановлюється НБУ, впав з 26,29 до 26,09 грн (-0,8%). Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час опустилися з 26,28−26,30 грн до 26,09−26,11 грн (-0,7%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках знизилися з 26,23−26,42 грн до 26,05−26,29 грн (-0,7% - -0,5%). При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі розширилася з 0,7% до 0,9% внаслідок швидшого падіння курсу купівлі.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на подальше зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,9 грн, а готівковий долар у банках — близько 25,9−26,1 грн", — упевнений Вадим Йосуб.

Для того, щоб стримати зміцнення гривні, Нацбанк активно викуповує на ринку великі обсяги іноземної валюти, водночас поповнюючи свої резерви.

«У вівторок курс долара до гривні на ринку залишився без змін у порівнянні з показником понеділка, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ придбав на міжбанку близько 5 млн доларів. Торговельна сесія вівторка щодо валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 26,10 грн, курс євро зріс до позначки 30,27 грн.

Учора Мінфін України провів аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано держоблігації семи випусків у гривнях із термінами погашення впродовж 3, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців, а також 12 місяців — у євро. Середньозважена дохідність по «довгих» паперах перевищила позначку 13% річних, що спричинило успіх цього розміщення, і в ньому взяли обмежену участь навіть нерезиденти. До держбюджету було залучено 13,69 млрд грн.

Закордонні інвестори від початку цього місяця скоротили свої портфелі в ОВДП на 480 млн грн — до 94,32 млрд грн. Важливо відзначити, що наразі нерезиденти не загрожують стабільності української національної валюти. Регулятор за останні два місяці придбав на ринку майже мільярд доларів, і це є підтримкою курсу гривні.

За даними НБУ, валові міжнародні резерви України за підсумками жовтня досягли 29,65 млрд доларів — відносне зростання до вересня становило 3,3%. Поточний обсяг резервів є достатнім для покриття 4 місяців запланованого імпорту.

Вважаю, що цього тижня долар щодо гривні відновить падіння до рівня 25,95 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, знизиться до 29,90 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

На курс гривні впливає інфляція, причому не лише в Україні, а й інших країнах.

«Курс гривні в середу, 10 листопада, зміцнюється на міжбанку до позначки 26,06 грн за долар, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Ринок чекає на вихід НБУ з купівлею валюти, щоб стримати нову хвилю зміцнення гривні. Обсяги торгів вранці невеликі, але учасники ринку побоюються, що «Укренерго» може відновити продаж після вчорашньої паузи.

Напередодні Міністерство фінансів при розміщенні ОВДП залучило 11,6 млрд грн, з яких 6,6 млрд гривень та 167 млн євро. Мінфін готується до великих виплат, у зв'язку з цим запропонував шестирічні ОВДП з прибутковістю 13,25% та залучив нерезидентів. Однак позиції нерезидентів знизилися на 50 млн грн, ймовірно, внаслідок продажу коротких паперів та переходу до довгих.

Ринок перетравлює дані щодо інфляції, річні темпи якої у жовтні склали 10,9%. Нагадаю, у вересні цей показник — 11%. Інфляційний тиск зберігається, прискорення також фіксується в Азії та Європі. Сьогодні ринки чекають на публікацію даних по США. Саме високі темпи інфляції можуть вплинути на плани центробанків щодо зміни грошово-кредитної політики.

В іншому ситуація залишається незмінною. Локдаун у більшості областей стримує ділову активність та попит на іноземну валюту. Епідеміологічна та енергетична ситуації залишаються дуже важкими.

Найближчим часом очікується волатильність на валютному ринку та коливання курсу в діапазоні 26,0−26,1 грн за долар. Ймовірно, НБУ стримуватиме подальше зміцнення гривні, не допускаючи наближення до 26 гривень за долар", — вважає Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що останнім часом дедалі частіше українці скаржаться на банки, які блокують перекази грошей за банківською карткою та рахунки клієнтів. Причому це відбувається і в державних, і у приватних банках. Банки пояснили ситуацію посиленням вимог фінансового моніторингу та міжнародних платіжних систем. Наприклад, у «ПриватБанку» для відправника кількість переказів лімітована сотнею по Україні та 25-ма — за кордон. Для одержувачів передбачено, відповідно, 100 та 30 переказів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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