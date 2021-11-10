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Борги з пенсій мешканцям ОРДЛО почнуть погашати: що відомо про рішення Кабміну

14:25 10 листопада 2021
Пенсія

В Україні, де людям, які залишилися жити на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, надали можливість ідентифікуватися в Пенсійному фонді онлайн, Кабмін затвердив порядок виплат заборгованостей з пенсій.

Так, на засіданні уряду було ухвалено відповідний документ, поданий міністеркою соцполітики Мариною Лазебною. У пояснювальній записці, зокрема, йдеться, що на такі виплати додатково потрібно понад шість мільярдів гривень. Це при тому, що станом на квітень поточного року в ПФУ було враховано понад 76 млрд. гривень пенсій, що не отримали пенсіонери, які не стали на облік на підконтрольних уряду територіях.

При цьому застосовуватимуться різні підходи до пенсіонерів — залежно від того, з чиєї вини не отримувалися держвиплати.

Раніше перший замміністра реінтеграції України Ростислав Замлинський заявляв, що пенсії мешканцям окупованих територій продовжать зараховувати на нові банківські картки. Кошти чекатимуть їх на рахунках доти, доки вони не зможуть перетнути КПВВ та переоформити картки. Справа в тому, що з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить продовжувати дію прострочених банківських карток для переселенців.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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