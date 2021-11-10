Стратегічний продукт: ціни на сало в Україні б’ють рекорди

В Україні, де останнім часом значно подорожчав рис, зросла і ціна на сало.

За інформацією «Мінфіну», у листопаді середня ціна сала домашнього у супермаркетах становить 134 гривні за кілограм, а солоного — понад 183 гривні.

Якщо ціна на домашнє сало за місяць змінилася мало (навіть трохи знизилася), то солоне «набрало» 20 гривень: у жовтні за кілограм цього «стратегічного» продукту просили в середньому по 135 і 165 гривень відповідно.

Отак змінювалися ціни на сало за останні кілька років.

Раніше повідомлялося, що цукор в Україні за рік подорожчав практично вдвічі та у середньому коштує близько 29 гривень.

Ексклюзивний матеріал «На скільки подорожчає гречка: прогнози експертів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

366

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter