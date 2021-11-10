Чи позбавлять субсидії при зміні постачальника газу: у «Нафтогазі» розповіли деталі

У компанії «Нафтогаз України», яка реалізує клієнтам газ по 7,96 гривень за кубометр (за річним тарифом), у тому числі й людям, для яких НАК — постачальник останньої надії (для них такі тарифи встановлені на жовтень та листопад), відповіли на поширені запитання, спростувавши існуючі міфи про субсидії та їх втрату.

Відповіді виклали на сторінці компанії у соцмережах.

Чи згорять пільги, якщо під час опалювального сезону поміняти постачальника газу?

Субсидіанти та пільговики можуть безперешкодно змінювати постачальника газу та отримувати кращу ціну на газ на ринку у будь-який час. Зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які клієнту нараховувалися до цього.

Чи потрібні довідки про субсидію при поданні заявки на приєднання?

НАК «Нафтогаз України» не вимагає від своїх клієнтів жодних довідок щодо отримання субсидій. Більше того, з лютого 2021 року компанія налагодила обмін даними про пільги та субсидії у електронному форматі з органами соціального захисту.

Чи можна втратити субсидію після переходу на тарифний план «Фіксований»?

Ви не втрачаєте права на субсидію через одну з найнижчих цін на ринку газу — 7,96 грн/куб. м. Ціна на газ зафіксована до 30 квітня 2022 року.

Якщо один із співвласників має пільгу, чи зберігається вона при зміні постачальника?

Пільга зберігається. Необов'язково бути співвласником — достатньо реєстрації за адресою.

Чи зберігатимуться пільги у клієнтів, для яких «Нафтогаз» — постачальник останньої надії?

Управління соціального захисту населення вже проінформовано про перехід до постачальника «останньої надії», всі пільги та субсидії зберігаються за клієнтом.

Діти подарували мені мобільний телефон, це дорога техніка. Я більше не зможу отримувати субсидію?

Влітку 2021 року Кабмін вилучив норму про наявність мобільного телефону у осіб, які претендують на отримання субсидії, як перешкоду в її отриманні.

Раніше у НАК розповіли, як можна змінити постачальника газу та стати клієнтом «Нафтогазу», оформивши заявку на «Новій пошті».

Також у «Нафтогазі» пояснювали, чому у деяких випадках полум'я в газовій конфорці може бути червоним або жовтим, а не синім і порекомендували, як вирішити це питання.

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