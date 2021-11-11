Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

Згідно з чинним законодавством, у деяких випадках пенсії (підвищення певних виплат заплановано на 1 грудня поточного року) можуть припиняти виплачувати людям, які вийшли на заслужений відпочинок, а у деяких випадках — й забирати частину коштів, що отримав пенсіонер.

Так, згідно зі статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсії припиняють виплачувати (за рішенням ПФУ чи суду), якщо її призначили на підставі документів, що містять недостовірні відомості; на весь час проживання пенсіонера за кордоном (якщо інше не передбачено міжнародним договором); у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль. Поновлюють виплати — протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення.

Читайте також: Як завантажити електронну трудову книжку: відеоінструкція від Пенсійного фонду.

А у статті 50 цього закону визначені умови, за яких з пенсіонера утримають вже отримані кошти:

Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку;

Відрахування з пенсії провадяться в установленому законом порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Як пише biz.today.ua, переплата може виникнути, якщо пенсіонер вчасно не повідомив органи ПФУ про факт свого працевлаштування. Адже це впливає на право отримувати доплати, надбавки та підвищення пенсії. Наприклад, для працюючих пенсіонерів не передбачено проведення перерахунку у разі підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для обчислення мінімального розміру пенсії або доплати за понаднормовий страховий стаж. Також, згідно із законодавством, забороняється виплата пенсії за вислугу років у разі працевлаштування пенсіонера за фахом. А виплати, що надаються непрацюючим пенсіонерам у розмірі 150 гривень, які мають на утримання дітей віком до 18 років, при влаштуванні на роботу припиняються.

Нагадаємо, що згідно з роз'ясненнями Пенсійного фонду, людина, відпрацювавши належний термін на посаді, що передбачає вислугу років, повинна обирати: або вона йде на пенсію на спеціальних умовах, або відмовляється від пенсії і продовжує працювати, але тоді втрачає право на спецвиплати. Але існує варіант, як запобігти цьому: можна вийти на пенсію за вислугою років, але працевлаштуватися на посаду, яка не потрапляє до затвердженого Кабміном переліку та не дає права на вислугу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter