Розмір субсидії збільшать до 2500 гривень: кого це стосується

Кабінет Міністрів готується збільшити розмір субсидії на опалення мешканцям кількох прифронтових населених пунктів, які залишилися без газопостачання внаслідок обстрілів бойовиків, і нині змушені опалювати своє житло електроенергією. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дом» повідомила новий віце-прем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, звернення до неї від місцевих депутатів із Донецької та Луганської області надійшло вже першого дня її роботи на новій посаді.

«Ситуація була наступною. Є населені пункти, які знаходяться поблизу лінії розмежування. І вони через агресію Російської Федерації втратили можливість отримувати тепло через газопроводи через те, що неможливо під обстрілами проводити ремонтні роботи. Нас попросили допомогти, щоб домогосподарства, які забезпечують теплом своє житло через електроенергію, мали можливість не платити за високим тарифом. Тобто вище, ніж 90 коп.», — пояснила суть звернення міністр.

Пропозиція була оперативно розглянута Мінсоцполітики, яка підготувала відповідний проект постанови КМ, і її ухвалення очікується найближчим часом.

І якщо зараз мешканці прифронтових районів отримують субсидію у розмірі 700−1000 грн, тепер вона зросте до більш ніж 2,5 тис. гривень.

Одночасно для мешканців Донбасу знімуть обмеження щодо актів на обстеження житлових умов.

Допомога торкнеться десятків тисяч домогосподарств, а додаткові видатки державного бюджету прогнозуються на рівні близько 70−80 млн грн. на місяць.

Нагадаємо, напередодні на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі було заявлено про готовність продовжити термін дії карток «Ощадбанку» для мешканців ОРДЛО.

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