Зарплата однієї з груп українців кардинально зміниться: на кого чекає реформа

В Україні стартує реформа оплати праці у державних органах. Влада має намір підвищити розмір виплат держслужбовцям, які зараз отримують оклад, премії та деякі надбавки, зокрема надбавку за вислугу років.

Кабмін на своєму засіданні 10 листопада схвалив відповідний законопроєкт, який розробили у Національному агентстві з питань держслужби, повідомляє finance.

Зокрема, буде запроваджено уніфіковану класифікацію посад держслужбовців, їм присвоять спеціальні коди.

Посади поділять на сім'ї (за загальними напрямами діяльності) та рівні (залежно від складності та відповідальності). Вони будуть визначені у Каталозі типових посад, який затвердить Кабмін.

Зарплата буде ділитися на «основну» та «додаткову».

Основна (не менше 70%) — це безпосередньо посадовий оклад з надбавками. Вона не залежатиме від рішення керівника та є фіксованою.

Додаткова (не більше 30% від загального розміру зарплати — це премії (місячні, квартальні та річні), а також компенсації за додаткове навантаження та за виконання роботи на вакантній посаді. Її розмір залежатиме від особистого внеску держслужбовця до загального результату роботи, його ініціативності, якісного та своєчасного виконання завдань.

У документі передбачено, що оклад службовця в держоргані обласного чи районного значення не може бути меншим за два розміри прожиткового рівня для працездатних осіб (з 1 грудня такий розмір становитиме 2393 грн).

Зменшать розмір надбавки за вислугу років. Якщо зараз його встановлено на рівні 3% посадового окладу за кожен рік роботи в держоргані, але не може перевищувати загалом 50% такого окладу. З ухваленням законопроєкту буде 2% та не зможе перевищувати загалом 30% посадового окладу.

Розмір компенсації виконання роботи з вакантної посади пропонується встановити лише на рівні 50% посадового окладу. Наразі розмір такої компенсації залежить від рішення керівника залежно від економії фонду оплати праці.

Окремо буде розроблено положення про преміювання.

У зв'язку з новим підходом до оплати праці держслужбовців відбудеться оптимізація структур та штатів держорганів. Скорочення проведуть за рахунок посад, які тривалий час залишаються вакантними.

Передбачається, що через 5 років після запровадження нового підходу зарплата держслужбовців буде становити 90% заробітку на посадах аналогічного рівня складності та відповідальності у приватному секторі.

Нагадаємо, в Україні законодавчо зафіксували дату щорічної індексації пенсій. З 2022 року пенсії щороку індексуватимуть 1 березня всім категоріям пенсіонерів, у тому числі й тим, хто отримує пенсію згідно з законом про держслужбу.

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